Stort intresse för forne Dif-hjälten

Sveriges kanske mest meriterade fotbollsledare utomlands är på väg att lämna norska storklubben Rosenborg.

Enligt FotbollDirekts uppgifter så finns ett omfattande intresse.

Foto: Alamy

Efter en lysande karriär i Norges mest ansedda klubb så lämnar Mikael Dorsin Rosenborg. Efter en stor mängd ligaguld som spelare och de senaste sex åren som sportchef så är hans tid snart över i Trondheim.

Det var i mitten av oktober som det blev officiellt att Dorsin och RBK kommit överens om att gå skilda vägar. Mötet i helgens slutomgång av Eliteserien med Strömsgodset blir hans avsked. FD avslöjade för övrigt redan i somras att året såg ut att bli hans sista där borta.

När nu 44-åringen ska staka ut sin framtid så uppges det finnas en rad alternativ.

Enligt FotbollDirekts uppgifter så finns det så väl allsvenskt intresse som från MLS i USA, samt även flera alternativ i europeiska ligor.

Mikael Dorsin vann som spelare guld med Djurgården två gånger samt en cuptitel, sex ligatitlar med Rosenborg och ett par cupguld – samt en dubbel med rumänska Cluj. Han hann även med en sejour i franska Ligue 1 med Strasbourg.

