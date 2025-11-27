Stort intresse för forne Dif-hjälten
Sveriges kanske mest meriterade fotbollsledare utomlands är på väg att lämna norska storklubben Rosenborg.
Enligt FotbollDirekts uppgifter så finns ett omfattande intresse.
Efter en lysande karriär i Norges mest ansedda klubb så lämnar Mikael Dorsin Rosenborg. Efter en stor mängd ligaguld som spelare och de senaste sex åren som sportchef så är hans tid snart över i Trondheim.
Det var i mitten av oktober som det blev officiellt att Dorsin och RBK kommit överens om att gå skilda vägar. Mötet i helgens slutomgång av Eliteserien med Strömsgodset blir hans avsked. FD avslöjade för övrigt redan i somras att året såg ut att bli hans sista där borta.
När nu 44-åringen ska staka ut sin framtid så uppges det finnas en rad alternativ.
Enligt FotbollDirekts uppgifter så finns det så väl allsvenskt intresse som från MLS i USA, samt även flera alternativ i europeiska ligor.
Mikael Dorsin vann som spelare guld med Djurgården två gånger samt en cuptitel, sex ligatitlar med Rosenborg och ett par cupguld – samt en dubbel med rumänska Cluj. Han hann även med en sejour i franska Ligue 1 med Strasbourg.
