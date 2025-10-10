Svenske stjärnan mår bättre – men ingen comeback i år

I mitten av juli kom besked om att Polen-proffset Patrik Wålemark hade opererats.

Nu mår den svenske stjärnan bättre och prognosen för en comeback står klar.

Foto: Alamy

Patrik Wålemark gjorde stor succé i Lech Poznan efter flytten från Feyenoord.

Den första tiden gav i våras hela åtta plus fyra poäng – och han köptes loss.

I somras tog det sedan tvärstopp efter en skada i en träningsmatch och första prognosen gick ut på att han skulle bli borta i fyra till fem månader.

Det var i mitten av juli.

Nu visar det sig att det har handlat om en överbelastningsskada och ett ingrepp kort innan ligastarten i augusti.

Enligt nya uppgifter till FotbollDirekt går rehab nu enligt plan och Wålemark tros komma i ordinarie träning igen i slutet av november, alternativt en bit in på månaden efter.

När det gäller matchcomeback uppges det däremot dröja till efter ligans juluppehåll i januari.

Europa League den 11 december mot Mainz eller 18 december (Olomuoc) ser inte aktuellt ut.

När Patrik Wålemark såldes för några år sedan till Feyenoord för 40 miljoner kronor så blev han Häckens så långt största transfer. När Lech köpte honom kostade han 21 miljoner och blev polackernas dyraste.

Med Lech Poznan har Patrik Wålemark kontrakt fram till sommaren 2029.