Trots petningar – vill hålla hårt i Magnus Eriksson 

FotbollDirekts Ola Gustavsson med ett nyhetssvep denna helg.

Om Magnus Erikssons framtid, om Lamine Fanne och nobbat jättebud – och om ett svenskproffs i Tyskland som imponerar stort.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Beskedet om förre Dif-stjärnan

Magnus Eriksson lämnade Djurgården i fjol och valde överraskande spel i uppstickaren FC Stockholm i Ettan. FCS är nu med i toppstrid och har stor chans att gå upp i superettan.

Eriksson har däremot fått mindre speltid och frågan är vad som händer när kontraktet går ut efter säsongen? Även i fredags, när viktiga poäng togs mot Vasalunds IF så var mittfältaren petad.

– Han har betytt mycket för oss och vår ambition är att behålla Magnus över 2026 också, säger sportchef Stefan Elfver till FotbollDirekt.

Förhandlade om 100 miljoner – pågick långt gångna förhandlingar

Lamine Fanne lämnade AIK i fjolsomras för engelska Luton. En saga med tanke på så utdömd han var när han kom på grund av brist på meriter.

Nu är han på väg att på allvar etablera sig i den engelska klubben som inte är långt i från toppen i The Championship. Fanne har startat när Luton har tagit två raka segrar.

Enligt FD:s uppgifter har italienska Cremonese visat intresse och var i det gångna fönstret i långt gångna förhandlingar med Luton. Enligt uppgifterna kunde affären totalt sett – inklusive bonusar – ha blivit värd nära 100 miljoner kronor.

Utländska media har även under hösten rapporterat om intresse från klubbar som Coventry och Union Saint-Gilloise från Belgien.

När Fanne lämnade AIK blev han en av klubbens största transfers när han såldes för 50 miljoner kronor.

Med en förmodad vidareförsäljningsprocent som standardmässigt brukar handla om 10-20 procent så kan fler miljoner vara på väg till AIK Fotboll.

Ratades av Blåvitt – nu nytt bud på gång

FotbollDirekt rapporterade nyligen om att tyska Kiels Calle Johansson av ansedda Kicker rankas som tredje bäste försvaren i Bundesliga 2.

”Jag tror inte jag känt mig bättre någon gång tidigare än just nu”, sade han i en intervju i torsdags.

Enligt FD:s uppgifter inleds nu förhandlingar inom kort med Kiel om ett nytt kontrakt. Johanssons nuvarande går ut i sommaren 2026. Kiels ledning uppges nyligen ha signalerat vilja till mer med den 31-årige mittbacken.





