Trycket kring Lahdo ökar – vill lägga bud till Bajen 

Adrian Lahdo kan lämna Hammarby.

Efter uppgifter tidigare i veckan om Como så kommer nu uppgifter till FotbollDirekt om att italienarna vill agera med Bajen-talangen.

Foto: Bildbyrån

Adrian Lahdos höst gjorde honom till Hammarbys mest spännande spelare.

Flera klubbar uppges nu titta på 18-åringen och nyligen nämnde transferjournalisten Fabrizio Romano Serie A-klubben Como.

Enligt FotbollDirekts uppgifter så är italienarnas intresse seriöst och ett första bud uppges inom kort kunna bli aktuellt.

Nivån från Hammarby uppges handla om uppemot 80 miljoner kronor, enligt vad FD erfar.

Men alldeles oavsett det stora intresset så uppges sportchef Mikael Hjelmberg inte ge upp och jobba hårt på en förlängning med Lahdo.

Como uppges ha sett honom på plats i Allsvenskan vid upprepade tillfällen under hösten.

Serie A-sexan tog förra sommaren Noel Törnqvist från Mjällby AIF, som dock anslöt först nu i vinter.

Sportchef Mikael Hjelmberg har för inte så länge sedan konstaterat att det finns intressen som rör på sig.

Ifjol noterades Adrian Lahdo för ett mål och två assist på tolv matcher i allsvenskan.