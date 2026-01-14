Romano: Como vill värva Adrian Lahdo

Adrian Lahdo är hett villebråd.

Nu skriver Fabrizio Romano att storsatsande Serie A-klubben Como är ute efter Hammarbys supertalang.

Foto: Bildbyrån

När FotbollDirekt frågade Adrian Lahdo om han skulle bli kvar i Hammarby den här vintern vågade han själv inte lova något.

Sportchef Mikael Hjelmberg hoppas dock att så blir fallet, något han berättade om i en intervju med FD i december.

Men det är ingen hemlighet att 18-årige supertalangen är hårt uppvaktad och nu skriver sillygurun Fabrizio Romano att Como är intresserade av att locka till sig den offensiva mittfältaren.

I Como spelar namn som Alvaro Morata, Sergi Roberto… och numera svenska målvakten Noel Törnqvist.

Storsatsande Serie A-klubben tränas av forne världsmästaren Cesc Fábregas.