Romano: Como vill värva Adrian Lahdo
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Adrian Lahdo är hett villebråd.
Nu skriver Fabrizio Romano att storsatsande Serie A-klubben Como är ute efter Hammarbys supertalang.
När FotbollDirekt frågade Adrian Lahdo om han skulle bli kvar i Hammarby den här vintern vågade han själv inte lova något.
Sportchef Mikael Hjelmberg hoppas dock att så blir fallet, något han berättade om i en intervju med FD i december.
Men det är ingen hemlighet att 18-årige supertalangen är hårt uppvaktad och nu skriver sillygurun Fabrizio Romano att Como är intresserade av att locka till sig den offensiva mittfältaren.
I Como spelar namn som Alvaro Morata, Sergi Roberto… och numera svenska målvakten Noel Törnqvist.
Storsatsande Serie A-klubben tränas av forne världsmästaren Cesc Fábregas.
🚨🇸🇪 EXCL: Como make initial approach to sign Hammarby 18 year old talent Adrian Lahdo.
Talks ongoing for talented midfielder with many clubs keen on him. pic.twitter.com/flq69LC6FC
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2026
Den här artikeln handlar om: