Vill inte möta fräckt pris – Bajen har lagt honom på is

Hammarby har undersökt möjligheter med MLS- proffset Georgi Minoungou. Enligt FotbollDirekts uppgifter har Burkina Faso-mittfältaren lagts på is. Bajen uppges inte vilja möta det höga priset som krävs.

Hammarby har blivit av med Adrian Lahdo och med den rekordbetonade affär han blev så saknas inte resurser för att ersätta honom. Men bara för det så strör inte Bajen pengar omkring sig.

Huvudobjektet har under en tid sett ut att vara Georgi Minoungou, 23, från Seattle Sounders.

Amerikanerna har däremot högre förväntningar på en affär än vad som bjuds från svenskt håll.

Enligt FotbollDirekts uppgifter så handlar det om uppemot 18 miljoner kronor som ska jämföras med Hammarbys enda bud så här långt på 10-11 miljoner.

FD rapporterade nyligen om att ett andra bud övervägdes men så ser det nu alltså inte ut att bli.

Seattle – som sitter med ett kontrakt fram till i december 2028 – uppges hellre sälja i sommar i ett fönster som är lukrativare.

Med det sagt så tittar just nu enligt vad FD erfar sportchef Mikael Hjelmberg på andra alternativ än Minoungou, även om han inte helt har strukits som ett alternativ.