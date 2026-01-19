Vill inte sälja till Djurgården 

Djurgården har släppt Keita Kosugi och planer har sett ut att finnas på att ersätta honom med Oliver Zandén från Brommapojkarna.

Enligt FotbollDirekts uppgifter tyder nu mycket på att det spricker.

Foto: Bildbyrån

En vänsterback saknas i Djurgården sedan affären med Eintracht Frankfurt. Alternativ som har nämnts efter Keita Kosugi har varit Theo Bergvall och Oliver Zandén.

Den förstnämnde är nu borta ur ekvationen sedan han har sålts till Lausanne och detsamma ser även ut att gälla Zandén.

Fotbollskanalen har avslöjat Dif:s intresse men enligt FD:s uppgifter så vill inte BP sälja till Djurgården. Dif uppges ha gjort flera försök att närma sig – utan resultat.

Planen lär nu istället, enligt FD:s uppgifter, vara att sälja utomlands medan Djurgården tittar på andra alternativ.

Oliver Zandén gjorde fyra assist på 24 framträdanden i allsvenskan i fjol. Kontraktet med BP löper ut efter 2027.