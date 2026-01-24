Vill se allsvenska bud

För några år sedan petades Carl Johansson i från IFK Göteborg.

I tyska Holstein Kiel har han gjort succé och spel i Bundesliga.

Nu är hans framtid osäker.

Foto: Alamy

Ett fint svenskt namn kan vara på väg ut på marknaden igen. I sommar går Carl Johanssons kontrakt ut i Tyskland.

Åren i Holstein Kiel – sedan flytten från IFK Göteborg – har gett honom en stark ställning – bland annat som vice lagkapten.

Nu har han den 31-årige mittbacken missat en handfull matcher med en skada och har än så länge inte spelat i år. Hur hans framtid nu ser ut är osäker men enligt vad FotbollDirekt erfar så utesluter inte tyskarna en förlängning – samtidigt som det enligt vad FD erfar finns klubbar som följer utvecklingen kring Johansson.

I nuläget är det oklart hur det ser ut med allsvenskt intresse – men personligen är jag övertygad om att han hade varit en bra värvning för i stort sett vilken allsvensk klubb som helst.

Så sent som för några månader sedan rankades han betygsmässigt som den tredje bäste försvararen i Bundesliga 2.

”Jag tror inte jag känt mig bättre någon gång tidigare än just nu”.

Johansson om att rankas så högt:

”Jag känner mig bra och känner mig otroligt uppskattad av alla Kiel så det kanske inte är så överraskande. Jag vet ju att jag har en hög kapacitet när jag får kontinuitet”.

Carl Johansson har, förutom Blåvitt, spelat för klubbar som Helsingborgs IF och Falkenberg.