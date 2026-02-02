VSK-talangen har träffat Benfica

En av Västerås SK:s mest spännande, Vincent Bergkvist, har enligt FotbollDirekts uppgifter träffat portugisiska storklubben Benfica.

Den unge talangen uppges ha imponerat på storklubben.

Foto: Bildbyrån

Västerås SK har gjort flera fin-fina utländska spelaraffärer de senaste åren i sådana som Aaron Bibout till Genk i Belgien Marcus Linday till Heerenveen och Alex Douglas och Lech Poznan.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har nu 14-årige Vincent Bergkvist fått visa upp sig i storklubben Benfica och uppges ha imponerat på portugiserna.

VSK-talangen beskrivs som stor och stark och ”Haaland-lik” i sin stil.

Det har totalt sett blivit en vecka på plats i José Mourinhos klubb.

Kommande sommar uppges Bergkvist vara given för landslagsledningen kring P15-landslaget.