Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

VSK-talangen har träffat Benfica

Author image
Ola Gustavsson
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

En av Västerås SK:s mest spännande, Vincent Bergkvist, har enligt FotbollDirekts uppgifter träffat portugisiska storklubben Benfica. 
Den unge talangen uppges ha imponerat på storklubben.

Foto: Bildbyrån

Västerås SK har gjort flera fin-fina utländska spelaraffärer de senaste åren i sådana som Aaron Bibout till Genk i Belgien Marcus Linday till Heerenveen och Alex Douglas och Lech Poznan

Enligt FotbollDirekts uppgifter har nu 14-årige Vincent Bergkvist fått visa upp sig i storklubben Benfica och uppges ha imponerat på portugiserna. 

VSK-talangen beskrivs som stor och stark och ”Haaland-lik” i sin stil. 
Det har totalt sett blivit en vecka  på plats i José Mourinhos klubb. 

Kommande sommar uppges Bergkvist vara given för landslagsledningen kring P15-landslaget.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt