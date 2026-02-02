VSK-talangen har träffat Benfica
Följ Fotbolldirekt på
Google news
En av Västerås SK:s mest spännande, Vincent Bergkvist, har enligt FotbollDirekts uppgifter träffat portugisiska storklubben Benfica.
Den unge talangen uppges ha imponerat på storklubben.
Västerås SK har gjort flera fin-fina utländska spelaraffärer de senaste åren i sådana som Aaron Bibout till Genk i Belgien Marcus Linday till Heerenveen och Alex Douglas och Lech Poznan.
Enligt FotbollDirekts uppgifter har nu 14-årige Vincent Bergkvist fått visa upp sig i storklubben Benfica och uppges ha imponerat på portugiserna.
VSK-talangen beskrivs som stor och stark och ”Haaland-lik” i sin stil.
Det har totalt sett blivit en vecka på plats i José Mourinhos klubb.
Kommande sommar uppges Bergkvist vara given för landslagsledningen kring P15-landslaget.
Den här artikeln handlar om: