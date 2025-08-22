14-åring får träna med Manchester Uniteds A-lag

Den unga talangen JJ Gabriel, 14, kommer under säsongen få träna med Manchester Uniteds seniorlag.

Det bekräftar tränaren Ruben Amorim, enligt BBC.



JJ Gabriel, 14, har imponerat i Uniteds ungdomslag och blir nu ett namn att lägga på minnet för klubbens supportrar. Enligt BBC har tränaren Ruben Amorim meddelat att yttern kommer få möjlighet att delta i A-lagets träningar vid utvalda tillfällen under året.

Det är inte ovanligt att ungdomsspelare tränar med Uniteds seniorer, särskilt när ordinarie spelare vilar efter matcher. Men för en spelare i Gabriels ålder är det ovanligt att få chans att träna tillsammans med stjärnorna på planen.

I april blev Gabriel historisk när han som 14-åring spelade sin första match för Uniteds U18-lag – den yngste någonsin att göra det.