14-åring får träna med Manchester Uniteds A-lag
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Den unga talangen JJ Gabriel, 14, kommer under säsongen få träna med Manchester Uniteds seniorlag.
Det bekräftar tränaren Ruben Amorim, enligt BBC.
JJ Gabriel, 14, har imponerat i Uniteds ungdomslag och blir nu ett namn att lägga på minnet för klubbens supportrar. Enligt BBC har tränaren Ruben Amorim meddelat att yttern kommer få möjlighet att delta i A-lagets träningar vid utvalda tillfällen under året.
Det är inte ovanligt att ungdomsspelare tränar med Uniteds seniorer, särskilt när ordinarie spelare vilar efter matcher. Men för en spelare i Gabriels ålder är det ovanligt att få chans att träna tillsammans med stjärnorna på planen.
I april blev Gabriel historisk när han som 14-åring spelade sin första match för Uniteds U18-lag – den yngste någonsin att göra det.
Den här artikeln handlar om: