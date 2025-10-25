Amorim slår tillbaka: ”Bryr mig inte om vad Slot säger”

Manchester Uniteds tränaren Ruben Amorim har blivit ifrågasatt.

Liverpool-tränaren Arne Slot har själv haft sina åsikter om uniteds spel.

– Jag bryr mig inte om vad Slot säger och vad andra säger om vårt lag, säger Amorim enligt The Guardian.

Foto: Alamy

Manchester United slog Liverpool förra omgången. Efter matchen tyckte Liverpools tränare Arne Slot att United spelade väldigt lågt. Av flera uppfattades analysen som en pik.

– United försvarade sig djupt inne i planen med många män bakom bollen. Och när de hade bollen tog de inte risken och byggde upp, utan spelade länge, sa Slot.

Nu svarar United-tränaren Ruben Amorim på Slot.

Jag bryr mig inte om vad Slot säger och vad andra säger om vårt lag, säger han på fredagens presskonferens och fortsätter:

– Jag kan själv titta på matchen och förklara vad vi behöver göra bättre, och det råder ingen tvekan om att vi kommer att bli bättre i framtiden. Men ibland måste man anpassa sig till det individuella spelet.

Amorim medger att laget behöver bli bättre i spelet med bollen.

– Jag behöver ingen som utvärderar mitt lag. Det kan jag göra själv, och jag är väldigt övertygad om att vi behöver bli bättre med bollen. Vi ska redan försöka vara det mot Brighton, säger portugisen.

Manchester United ställs mot Brighton under lördagen. Matchen drar i gång 18.30