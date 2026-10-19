Araújo om framtiden i Liverpool: ”För tidigt att prata om”

Ronald Araújo har snabbt blivit ordinarie i Liverpool.

Men den utlånade mittbacken vill inte prata om en permanent flytt.

– Jag försöker bara njuta av varje dag, säger uruguayanen.

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Han kom som en överraskning i somras, men Ronald Araújo har snabbt hittat sin plats i Liverpool. Den tidigare Barcelona-kaptenen har tagit en ordinarie plats som högerback, trots att han helst spelar mittback.

Liverpool ryktas har en köpoption på omkring 47 miljoner pund, men än så länge vill Araújo inte blicka för långt framåt.

– Det är väldigt tidigt att prata om sådana saker. Jag försöker bara njuta av varje dag, fortsätta växa och utvecklas för att få det där självförtroendet. Jag är väldigt glad att vara här, och min familj är också väldigt glad, men det är lite tidigt att prata om det, säger han inför tisdagens Champions League-match hemma mot Villarreal.

Van vid pressen

Araújo har kommit in i Premier League snabbare än flera av sina lagkamrater och har redan blivit en publikfavorit. Enligt honom själv hjälpte tiden i Barcelona till.

– Att komma till Liverpool är inte lätt. Det finns de där kraven, det där ansvaret. Personligen hade jag redan upplevt det i Barcelona. Från första stund jag kom hit hade jag inga tvivel om att jag måste ge allt.

Foto: Bildbyrån

Även Liverpool-tränaren Andoni Iraola är nöjd med uruguayanen.

– Redan i vårt första samtal frågade jag honom om han kunde tänka sig att spela högerback. Han var redo för allt. Allt har varit väldigt positivt med honom, säger Iraola i en presskonferens.