Arbeloa bötfälls efter domarutbrottet: ”De låter inte United förlora”

Fulhams tränare Álvaro Arbeloa har fått böta 25 000 pund.

Straffet kommer efter hans hårda kritik mot domarna efter mötet med Manchester United.

Han har också fått en officiell varning.

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Det engelska fotbollsförbundet FA har bötfällt Fulhams tränare Álvaro Arbeloa med 25 000 pund, motsvarande drygt 300 000 kronor. Spanjoren har också fått en varning inför framtiden.

Straffet gäller det han sa efter 1–1-matchen i Premier League mot Manchester United på Craven Cottage den 20 september. Arbeloa var mycket missnöjd med flera av domarbesluten och antydde efter matchen att domarna hade gynnat United.

– Jag tycker att alla frisparkar gick till dem. Varje beslut gick till dem, och jag visste, jag visste efter matchen mot Manchester City, att de inte låter Manchester United förlora här, sa Arbeloa enligt Daily Mail.

Enligt FA gick uttalandet över gränsen, eftersom det ifrågasatte domarnas opartiskhet och integritet. Den oberoende disciplinnämnden skriver i sitt beslut att Arbeloas ord inte bara antydde att domarna var partiska vid upprepade tillfällen under matchen. De antydde också att det kunde ha funnits en plan för att kompensera för ett misstag i en annan match.

Spanjoren kan fortsätta att leda londonklubben från sidlinjen, men varningen innebär att ett liknande utbrott i framtiden kan leda till ett hårdare straff, till exempel avstängning.

Härnäst tar Arbeloas Fulham emot nyuppflyttade Hull City. Hull har inlett säsongen starkt och ligger på åttonde plats i tabellen. I senaste omgången spelade laget 2–2 mot Everton.