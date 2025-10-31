Arne Slot: ”99,9 procents säkerhet” att Isak inte spelar

Alexander Isak dras med en skada – och kommer inte att spela mot Aston Villa imorgon.

Det meddelar Liverpool-tränaren Arne Slot.

– Med 99,9 procents säkerhet, säger nederländaren.

Foto: Alamy

I de två senaste matcherna har Alexander Isak tvingats stå till sidan på grund av en problem med ljumsken. Nu ser skadan ut att hålla den svenska stjärnan borta från spel under lördagen också, då hans Liverpool ställs mot Aston Villa i Premier League.

Det förtäljer Liverpool-bossen Arne Slot på fredagens presskonferens – då han fick frågor om statusen på Isak, Curtis Jones och Ryan Gravenberch.

– Ryan tränade med oss i går. De andra två har inte gjort det än, säger han och fortsätter:

– Med 99,9 procents säkerhet är de inte med i truppen.

Vad gäller när Isak och Jones kan tänkas vara tillbaka i matchtruppen svarar Slot:

– Som jag sagt många gånger, i slutfasen av en skada kan saker sakta ner eller gå fortare. Låt oss vänta och se var de är.

Matchen mellan Liverpool och Aston Villa har avspark klockan 21.00 imorgon, lördag.