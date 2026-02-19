Arne Slots nya besked om Isak

Alexander Isak drog på sig en svår skada under matchen mot Tottenham innan jul.

Nu ger Arne Slot en uppdatering kring anfallaren.

– Det kommer ta ett tag innan han är redo för spel, säger Slot på en presskonferens.

Foto: Bildbyrån

Alexander Isak har varit på Liverpools skadelista sedan december. Den senaste prognosen från januari sade att anfallaren blir borta i åtminstone tre månader.

Nu ger klubbens tränare Arne Slot en uppdatering gällande Isak.

– Alex har varit på träningsplanen nu med löparskor, men inte med fotbollskor. Det kommer fortfarande ta ett tag innan han är redo för spel, säger Liverpools tränare på en presskonferens.

Det mesta talar för att Alexander Isak inte finns med när Sverige ställs mot Ukraina den 26 mars i VM-kvalet.

Isak värvades för drygt 1,6 miljarder kronor från Newcastle United i sommras.