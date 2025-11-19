Arsenal bryter med sponsorn – efter åtta år
”Visit Rwanda” kommer inte längre pryda Arsenals tröjor.
Premier League-klubben bryter med sponsorn efter åtta års samarbete.
– Det har varit en betydelsefull resa, säger Arsenals VD Richard Garlick.
Under onsdagen meddelar Premier League-klubben Arsenal att man har kommit överens med tröjsponsorn ”Visit Rwanda”, och Rwanda Development Board, om att bryta samarbetet.
”Visit Rwanda” har prytt ”The Gunners” tröjor i åtta år och var klubbens allra första tröjärmspartner. Genom åren har samarbetet fått hård kritik på grund av Rwanda är en diktatur.
– Vårt allra första ärmpartnerskap med Visit Rwanda har varit en betydelsefull resa. Under många år har vi arbetat tillsammans för att öka den globala medvetenheten om Rwandas turism- och bevarandearbete och skapat många nya kontakter med våra supportrar över hela Afrika, säger Arsenals VD Richard Garlick i ett uttalande.
– Visit Rwandas engagemang och stöd genom hela vårt partnerskap har spelat en viktig roll i att driva våra ambitioner framåt – och hjälpt oss att investera i vår långsiktiga vision att vinna stora titlar på ett finansiellt hållbart sätt. Vi tackar Rwanda Development Board för deras partnerskap och för det vi har åstadkommit tillsammans, fortsätter Garlick.
