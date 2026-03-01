Arsenal tangerar rekord efter derbysegern

Arsenal besegrade Chelsea med 2–1 i London-derbyt.

Samtliga mål kom på hörna och nu har Arsenal tangerat sitt eget rekord i Premier League.

Foto: Bildbyrån

Söndagens derby i London blev en tät historia där fasta situationer stod i centrum. Alla tre mål föll efter hörnor och för Arsenal innebar det ännu en milstolpe.

Segern betyder att laget nu gjort 16 mål på hörna i ligaspelet den här säsongen. Därmed tangerar klubben rekordet för flest hörnmål under en och samma Premier League-säsong. Det ska dock sägas att det är ett rekord de själva satte så sent som 2023/24.

– Hörnorna blev en viktig del av matchen. I dag hanterade vi dem bra och gjorde en överlag bra match, säger Jurriën Timber till Sky Sports.

Även motståndarkaptenen Reece James lyfte fram Arsenals styrka på fasta situationer.

– Det är fotboll 2026. 90 procent av alla mål görs väl på fasta. Och de är världsledande på det, säger han.

Tidigare är det bara Oldham och West Bromwich som nått samma antal hörnmål under en Premier League-säsong.