TV: Arsenal tog ny seger – Gyökeres utbytt mållös

Arsenal fortsätter att gå starkt i Premier League.

Fulham besegrades med 1–0 denna lördagskväll.

Dessvärre lämnade Viktor Gyökeres planen mållös igen.

Foto: Bildbyrån

Arsenal fortsätter att vinna och ta viktiga poäng i Premier League.

Denna lördagskväll besegrades Fulham på bortaplan, detta efter att Leandro Trossard gjort matchens enda mål efter lite mindre än en timmes spel.

Viktor Gyökers fanns som förväntat med från start, men något mål blev det inte för svensken, som blev utbytt på stopptid.

Totalt sett, med landskamper inräknade, så har nu den svenske stjärnan gått nio matcher i rad utan att göra mål. Gyökeres senaste fullträff kom i mitten av september mot Nottingham Forest.