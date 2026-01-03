Arsenal vann – trots stjärnans blunder

Arsenal ställdes mot Bournemouth i Premier League.

Då vann ”Gunners” med 3–2.

Viktor Gyökeres byttes ut mållös.

Arsenal har flugit fram under hösten i Premier League. Londonklubben toppar tabellen inför lördagens bortamatch mot Bournemouth.

”Gunners” kommer senast från en seger mot Aston Villa. Då byttes svensken Viktor Gyökeres ut mållös i den 77:e minuten. Inför lördagens drabbning med Bournemouth får anfallaren förtroende från start igen. I Bournemouth startar Antoine Semenyo som den senaste tiden ryktats till Manchester City.

Det skulle även bli Bournemouth som tog ledningen i matchen. Evanilson tog vara på en vansinnespassning av Arsenal-backen Gabriel Magalhaēs.

– Det hade man inte förväntat sig från ligans bästa försvar och troligtvis dess bäste back, säger Sky Sports-reportern Sam Blitz.

Sex minuter efter Gabriels blunder lyckades samma spelare kvittera till 1–1.

I den andra halvleken vände Arsenal på matchen genom Declan Rice. I den 66:e minuten var det färdigspelat för Viktor Gyökeres. Svensken ersattes av Gabriel Jesus. Fem minuter senare utökade Londonklubben genom Rice igen.

– Lite applåder för Gyökeres från bortalaget men det är nu åtta Premier League-matcher utan mål från start sedan han återvände från skada, säger Blitz.

Med dryga kvarten kvar reducerade Bournemouth. Den gången var det Kroupi Junior som stod för målet.

