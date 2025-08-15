Arsenal spelar PL-premiär mot Manchester United.

Inför matchen hyllar ”Gunners”-tränaren Mikel Arteta sitt svenske nyförvärv – Viktor Gyökeres.

– Vi är glada att ha honom, säger Arteta på en presskonferens.

Premier League drar i gång i helgen. För Arsenal står Manchester United för motståndet i den första matchen.

På en presskonferens inför drabbningen pratar Arsenals tränare Mikel Arteta om ryktena kring Benjamin Sesko och Viktor Gyökeres.

– Jag kan bara prata om Viktor och hur glada vi är att ha honom. Han kommer att ha en enorm inverkan på laget och hans anpassning har varit riktigt, riktigt bra och vi är glada att ha honom, säger tränaren på presskonferensen.

Matchen mot United drar i gång 17.30 på söndag och den spanska tränaren öppnar för att svensken kan starta.

– Han blir bättre och bättre för varje dag. Han är normalt sett en riktigt bra spelare och han har haft de små ögonblicken i två (försäsongs)matcher med oss, så vi får se vad han bidrar med på söndag.