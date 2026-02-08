Gyökeres hyllas av Arteta: ”Jag älskar hans karaktär”

Viktor Gyökeres klev in från bänken och blev matchhjälte när Arsenal slog Sunderland med 3–0 på Emirates Stadium.

Efteråt hyllades svensken stort av Mikel Arteta.

– Självförtroende är det magiska ordet, säger han till Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Arsenal fortsätter att vinna i Premier League. På lördagen kom ännu en övertygande seger när Sunderland besegrades med 3–0 hemma i London.

Viktor Gyökeres byttes in i den andra halvleken och behövde inte lång tid innan han nätade. Svensken stod för lagets två sista mål och punkterade därmed matchen.

27-åringen har nu gjort åtta ligamål på 23 matcher den här säsongen och visar fortsatt stigande form. Efter slutsignalen var Arsenals manager Mikel Arteta tydlig med vad som ligger bakom framgången.

– Självförtroende är det magiska ordet. När du känner dig säker, när du känner dig viktig, när du känner dig som bäst, det är då du verkligen kan ta ditt spel till högsta nivå. Vi står verkligen bakom honom i varje ögonblick för att försöka hjälpa honom, försöka stötta honom. Och han levererar, och han är i en riktigt bra period nu, säger Arteta till Sky Sports och fortsätter:

– Självklart, när man tar på sig den där tröjan finns det mycket ansvar och stora förväntningar, och man måste leva med det. Under din resa kommer du att ha stunder där det går riktigt bra, och sedan andra där det kommer att vara tufft. Med Viktor är det väldigt svårt att förstå hans känslor eftersom han tittar rakt på en. Men han verkar inte påverkas särskilt mycket av verkliga toppar eller dalar. Han är väldigt krävande mot sig själv och han försöker ständigt utvecklas.

Just inställningen är något Arteta återkommer till när han beskriver sin anfallare.

– Jag älskar hans karaktär, hur han tar sig an varje dag och det faktum att han är så fokuserad på nuet, vad han måste göra, och att han har en genuin vilja att hjälpa laget i vilken roll han än har, säger han.