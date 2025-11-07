Arteta om Jesus: ”Snart tillbaka på planen”

Gabriel Jesus har varit knäskadad sedan januari.

Nu är han snart tillbaka för Arsenal.

– Jag tror att han kommer att tillföra något extra till laget, säger Mikel Arteta.

Foto: Bildbyrån

Det var i januari som Arsenals anfallare Gabriel Jesus, 28, råkade ut för en knäskada.

Den har hållit honom borta från fotbollen sedan dess. Nu är han dock tillbaka i lagträning med ”The Gunners”.

Det innebär även, enligt tränare Mikel Arteta, att han närmar sig en comeback.

– Jag är jätteglad över att ha honom. Jag tror att han kommer att tillföra något extra till laget som vi inte har. Det gör skillnad för laget att se att han snart är tillbaka på planen, säger Arteta i ett uttalande.

Gabriel Jesus står noterad för spel i 96 matcher, där det har blivit 26 mål och 20 assist.