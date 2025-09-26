Artetas besked – stjärnan väntas göra comeback

Martin Ødegaard saknades för Arsenal mot Manchester City senaste.

I helgen väntas dock norrmannen vara tillbaka på planen.

Detta bekräftar klubbens huvudtränare Mikel Arteta.

Foto: Bildbyrån

Martin Ødegaard har dragits med skadeproblem under inledningen av årets Premier League-säsong och norrmannen har hittills bara gjort en start för Arsenal.

Senaste mot Manchester City saknades han helt, men när Arsenal tar sig an Newcastle på bortaplan på söndag väntas 26-åringen vara tillbaka.

– Martin kommer att träna med oss ​​de kommande två dagarna, så förhoppningsvis kommer han att vara tillgänglig för matchen, säger Arteta via klubbens hemsida.

Arsenal ställs som sagt mot Newcastle på bortaplan på söndag, matchen drar igång vid 17:30.