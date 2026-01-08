Attacken: ”De dyker bara upp när det går bra”

Tottenham förlorade – igen.

Då går lagkaptenen Cristian Romero till attack.

”Andra borde kliva fram och prata, men det gör de inte – som det har varit i flera år nu”, skriver han.

Foto: Alamy

En seger på de senaste fem matcherna, och i går, onsdag, kom nästa förlust för Tottenham Hotspur. Efter 3–2-förlusten mot Bournemouth halkade Spurs ned på en 14:e plats i Premier League-tabellen och det är rejäl kris i norra London.

Då väljer lagkaptenen och mittbacksgeneralen Cristian Romero, 27, att gå till attack mot delar av klubbens ledning.

”Jag ber om ursäkt till alla er fans som följer oss överallt, som alltid finns där och kommer fortsätta att vara det. Vi bär ansvaret, det råder ingen tvekan om det”, skriver argentinaren på sina sociala medier och fortsätter:

”Vid sådana här tillfällen borde det vara andra som kliver fram och pratar, men det gör de inte – som det har varit i flera år nu. De dyker bara upp när det går bra. Vi stannar här, arbetar, håller ihop och ger vårt yttersta för att vända saker och ting. Speciellt vid sådana här tillfällen, att hålla tyst, arbeta hårdare och gå framåt tillsammans är en del av fotbollen. Tillsammans blir det lättare.”

Exakt vem eller vilka kritiken är riktad mot framgår inte.