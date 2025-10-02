Avbräck för Liverpool – Alisson borta i över en månad

Liverpool-keepern Alisson blir borta i mer än en månad på grund av en skada i baksida lår, uppger The Athletic.

Liverpool ser ut att få klara sig utan sin förstamålvakt Alisson den närmsta tiden.



Skadan uppstod under veckans Champions League-match mot Galatasaray (1–0-förlust) och efter matchen meddelade tränaren Arne Slot att brassen inte skulle spela mot Chelsea i helgen. Alisson har heller inte kallats till Brasiliens landslag för de kommande matcherna mot Sydkorea och Japan.

Enligt The Athletic väntas Alisson bli tillbaka först efter landslagsuppehållet i november, vilket innebär att han missar flera matcher för Liverpool. Lagets första match efter uppehållet är mot Nottingham Forest den 22 november.

I hans frånvaro väntas Giorgi Mamardashvili ta över som förstamålvakt.