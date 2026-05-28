Uppgifter: Bernardo Silva nära Barcelona

Bernardo Silva ser ut att bli en Barcelona-spelare.

Enligt transferjournalisten Nicoló Schira är en överenskommelse nära.

Bernardo Silva har varit fri på marknaden sedan avskedet från Manchester City. En av klubbarna som portugisen har ryktats till är Barcelona.

Tidigare under våren som uppgifter om att den katalanska storklubben inte var intresseras av portugisen, trots att det redan då stod klart att mittfältaren skulle vara Bosman efter säsongen.

Sedan des hat sagan tagit en vändning. Enligt transferjournalisten Nicoló Schira är Barcelona nära en överenskommelse med Bernardo Silva. Ett kontrakt som träcker sig till 2028 med option på ytterligare ett år ska vara aktuellt.

Bernardo Silva spelade över 400 matcher för Manchester City under sina nio säsonger för klubben.