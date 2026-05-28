Siffrorna visar – Aston Villa bättre med Lindelöf

Victor Lindelöf spelade ungefär hälften av matcherna i Premier League.

Men när han väl fanns med på planen tog Aston Villa mer poäng.

Foto: Bildbyrån

Victor Lindelöf skrev på för Aston Villa när det redan hunnits spela fyra omgångar i Premier League. På de fyra matchen samlade Villa på sig två ynka poäng.

Det skulle också ta ett tag innan Lindelöf börjad spela mer regelbundet. Svenskens första start för klubben kom först i omgång 16 borta mot West Ham United.

Totalt blev det 17 Premier League-matcher för Lindelöf under debutsäsongen i Birmingham, varav elva var från start. På de matcherna förlorade Aston Villa endast två gånger, samtidigt som man tog elva vinster och fyra kryss.

Under de övriga 18 matcherna i ligaspelet, då svensken var utanför laget, presterade Unai Emerys lag betydligt sämre. Resultaten under de omgångarna blev åtta vinster, tre oavgjorda och sju förluster.

Sammanlagt tog Aston Villa 27 poäng när Lindelöf inte fanns med på planen och 40 poäng när han antingen startade eller hoppade in, trots att svensken spelade nästan exakt hälften av matcherna i Premier League.

Victor Lindelöf anslöt på fri transfer från Manchester United till Aston Villa. Hans kontrakt med Birmingham-klubben sträcker sig till sommaren 2027.