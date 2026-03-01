BBC: Salah närmar sig flytt från Liverpool

Mohamed Salahs framtid i Liverpool är allt mer osäker.

Enligt BBC ökar sannolikheten för en sommarflytt.

Foto: Bildbyrån

Mohamed Salah har omgärdats av flyttrykten under vintern och kritiserade i december tränaren Arne Slot efter minskad speltid i Liverpool.

Enligt BBC blir det nu allt mer sannolikt att 33-åringen lämnar klubben efter säsongen, något som Fotbollskanalen var först med att rapportera om.

Den främsta destinationen uppges vara Saudi Pro League, men även Major League Soccer i Nordamerika nämns som alternativ. Tidigare uppgifter har gjort gällande att Salah kan tredubbla sin lön vid en flytt till Mellanöstern.

Trots spekulationerna har han startat varje match sedan återkomsten från Afrikanska mästerskapen och står noterad för 20 ligaframträdanden och fyra mål den här säsongen.