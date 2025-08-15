Bekräftar: United-duo borta inför premiären

Manchester United ställs mot Arsenal i Premier League-premiären.

Då bekräftar tränaren Ruben Amorim att Lisandro Martinez och Noussair Mazraoui saknas.

Manchester United tar emot Arsenal i Premier League i helgen. Inför stormatchen bekräftar United-tränaren Ruben Amorim att en duo saknas.

Det är Lisandro Martinez och Noussair Mazraoui som missar matchen på grund av skador. Samtidigt finns det en chans att målvakten Andre Onana och anfallaren Joshua Zirkzee.

– ”Josh” och Andre återhämtar sig och är alternativ. Vi får se, säger Amorim enligt Mirror.

Matchen mellan Manchester United och Arsenal startar 17.30 på söndagen.