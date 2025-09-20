Benitez om Alexander Isak: ”Newcastle saknar honom”
Alexander Isak gjorde flytten från Newcastle till Liverpool i somras.
Nu berättar den förre Liverpool-tränaren att Newcastle saknar sin förre anfallare.
– När jag pratar med folk i Newcastle säger de att de saknar honom, säger Benitez till TNT Sports.
Alexander Isaks flytt från Newcastle till Liverpool blev infekterad. Svensken höll sig borta från träning med ”The Magpies” innan han till sisit såldes till Liverool i en rekordaffär värd 1,6 miljarder kronor.
I samband med övergången uppstod det ilska från flera håll. Supportrarna visade ett tydligt missnöje mot svenskens val och klubbledningen gav Isak ett kort avsked.
I en intervju med TNT Sports berättar den förre Liverpool-tränaren Rafa Benitez att trots tumulten finns det en saknad av Alexander Isak i Newcastle.
– Jag ska berätta en hemlighet. När jag pratar med folk i Newcastle säger de att de saknar honom, säger Benitez till TNT Sports.
Benitez hyllar svensken:
– Han gjorde det så bra, han anpassade sig till spelstilen och matcherna. Han är smart i sina rörelser, kan spela centralt eller på kanten. Han löper i djupled och kan dribbla.
Han avslutar med att han tror Newcastle har gått miste av en av de bästa anfallarna i ligan.
– Jag tror att det här blir en fantastisk värvning för Liverpool och en stor saknad för Newcastle.
