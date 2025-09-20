Benitez om Alexander Isak: ”Newcastle saknar honom”

Alexander Isak gjorde flytten från Newcastle till Liverpool i somras.

Nu berättar den förre Liverpool-tränaren att Newcastle saknar sin förre anfallare.

– När jag pratar med folk i Newcastle säger de att de saknar honom, säger Benitez till TNT Sports.

Foto: Alamy

Alexander Isaks flytt från Newcastle till Liverpool blev infekterad. Svensken höll sig borta från träning med ”The Magpies” innan han till sisit såldes till Liverool i en rekordaffär värd 1,6 miljarder kronor.

I samband med övergången uppstod det ilska från flera håll. Supportrarna visade ett tydligt missnöje mot svenskens val och klubbledningen gav Isak ett kort avsked.

I en intervju med TNT Sports berättar den förre Liverpool-tränaren Rafa Benitez att trots tumulten finns det en saknad av Alexander Isak i Newcastle.

– Jag ska berätta en hemlighet. När jag pratar med folk i Newcastle säger de att de saknar honom, säger Benitez till TNT Sports.

Benitez hyllar svensken:

– Han gjorde det så bra, han anpassade sig till spelstilen och matcherna. Han är smart i sina rörelser, kan spela centralt eller på kanten. Han löper i djupled och kan dribbla.

Han avslutar med att han tror Newcastle har gått miste av en av de bästa anfallarna i ligan.

– Jag tror att det här blir en fantastisk värvning för Liverpool och en stor saknad för Newcastle.