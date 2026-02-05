Beskedet: Backen missar Liverpools möte med Manchester City

Jeremie Frimpong kommer inte att komma till spel mot Manchester City i helgen.

Det bekräftar Liverpools tränare Arne Slot denna torsdag.

Foto: Bildbyrån

Det vankas stormöte i Premier League på söndag då Liverpool tar emot Manchester City på Anfield.

I den matchen kommer Liverpool att få klara sig utan Jeremie Frimpong, det bekräftar Arne Slot denna torsdag.

Frimpong klev av tidigt mot Qarabag i Liverpools sista Champions League-match i ligafasen och nederländaren saknades sedan helt mot Newcastle förra helgen.

– Jeremie kommer definitivt inte att träna den här veckan så han är inte tillgänglig över helgen, säger Slot under dagens presskonferens.

Joe Gomez saknades också senast, men gällande engelsmannen finns det hopp om att han kan vara tillgänglig.

– Vi hoppas att Joe Gomez kan träna på lördag och kanske vara tillgänglig för att hjälpa till i matchen eftersom vi inte har många försvarare tillgängliga, säger Slot.

Matchen mellan Liverpool och Manchester City sparkas igång 17:30 på söndag.