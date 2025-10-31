Beskedet: Bara en Premier League-match på Boxing Day

Boxing Day anses av många Premier League-tittare vara helig.

Nu kommer det bara att sändas en match den 26 december.

Det meddelar ligaorganisationen.

Foto: Bildbyrån

Annandag jul, eller Boxing Day, är den dag där det brukar spelas flera matcher i Premier League och flera gånger har det varit fulla omgångar. En dag som har blivit tradition hos flera fotbollsentusiaster.

Nu har spelschemat för julhelgen släppts och det står klart att tittarna får nöja sig med en match den 26 december. Den enda matchen som spelas är mellan Manchester United och Newcastle United.

”Det finns nu flera utmaningar med Premier Leagues matchschema som är rotade i utökningen av europeiska klubbtävlingar – vilket ledde till en revidering av vår inhemska kalender inför förra säsongen, inklusive ändringar i FA-cupen”, skriver Premier League och tillägger:

”Detta lämnade slutligen Premier League som en tävling med 33 helger – färre än tidigare säsonger, trots att den har varit en tävling med 380 matcher sedan 1995. Med färre helger att arbeta med är ligan bunden av hur kalendern faller. Ligan kan garantera att det nästa säsong kommer att spelas fler Premier League-matcher på annandag jul – eftersom datumet infaller på en lördag”

Annandag jul infaller på en fredag i år.