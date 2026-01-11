Han skadade sig i matchen mot Arsenal.

Nu tvingas Conor Bradley till operation.

Enligt uppgifter kan han missa resten av säsongen.

Foto: Bildbyrån

Det var i matchen mellan Arsenal och Liverpool som Conor Bradley, 22, tvingades ut på bår.

Nu kommer Merseyside-klubben med ett besked om hur allvarlig skadan är.

De meddelar att Bradley tvingas att genomgå operation för en ”betydande” knäskada och kommer därefter att påbörja rehab. Däremot ger inte klubben någon information om när 22-åringen kan vara tillbaka.

Det säger sig däremot The Athletic-journalisten James Pearce veta – som skriver att det inte kommer att bli något mer spel för högerbacken denna säsong.

Under den pågående säsongen har Bradley noterats för 21 matcher. Hans kontrakt med Liverpool sträcker sig fram till sommaren 2029.