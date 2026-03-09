Beskedet: City-stjärnan straffas efter utspelet

Rodri kritiserade domarna i Premier League för att vara partiska.

Nu straffas spanjoren för kommentaren.

Det blir en bot på 80 000 pund, nästan en miljon kronor.

Foto: Alamy

Efter Manchester Citys match mot Tottenham Hotspur var Rodri ute och kritiserade domarna. I en intervju efter matchen sa City-stjärnan att matchen inte var ”neutralt” dömd.

– Jag vet att vi vann för mycket och folket vill inte att vi ska vinna, men domaren måste vara neutral och ärligt talat är det inte rättvist för mig, sa Rodri enligt Daily Mail.

Meddelar det engelska fotbollförbundet att Rodri straffas för utspelet. Det blir böter på 80 000 pund, vilket motsvarar knappt en miljon kronor. FA meddelar att Rodri agerat olämpligt och ifrågasatt integriteten hos en domare.

”En oberoende tillsynskommission har sanktionerat Rodri för de medieuttalande han gjorde efter Manchester Citys Premier League-match mot Tottenham Hotspur på söndagen den 1 februari.”, skriver FA.

City-mittfältaren har även bett om ursäkt för sitt agerande.

– Jag accepterar helt att mina ord, som de uttrycktes, var olämpliga och inte uppfyllde den standard som förväntas av mig som professionell spelare, sa han i ett uttalande.



