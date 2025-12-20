Beskedet efter Isaks skada: ”Inte en bra sak”

Alexander Isak gjorde mål mot Tottenham.

Efter målet blev Isak utbytt på grund av skada.

– Det ser inte bra ut. Han fastnar med ankeln under van de Ven, sa Viaplays expert Bojan Djordjic i sändningen.

Foto: Bildbyrån

Liverpool vann mot Tottenham med 2–1. Isak, som startade på bänken blev inbytt i andra halvlek och kunde efter tio minuter på plan göra mål. I samband med målet skadade sig Isak och blev liggandes. Efter vård på planen fick svensken hjälp att kliva av och var tvungen att avbryta.

– Det skulle vara så typiskt, efter en tung höst där han får göra det här målet och självförtroendet växer. Det är en mardröm.

– Det skulle vara så typiskt, efter en tung höst där han får göra det här målet och självförtroendet växer. Det är en mardröm.

Liverpool-tränaren Arne Slot kommenterade svenskens skada och Slot hade inget besked att ge.

– Jag har inga nyheter rörande honom. Om en spelare gör mål, skadar sig och sedan inte försöker komma tillbaka så är det normalt sett inte inte en bra sak. Men jag kan inte säga mer än så. Vi får hoppas att han är tillbaka snart, säger Slot, enligt Sky