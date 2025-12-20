Alexander Isak målskytt – utbytt skadad i Liverpools seger
Tottenham tog emot Liverpool.
Alexander Isak blev inbytt och gav Liverpool ledningen men blev utbytt skadad.
Liverpool vann med 2–1.
Tottenham tog emot Liverpool under lördagskvällen. Det blev snabbt händelserikt när Tottenhamns Xavi Simons fick rött kort i den 33:e minuten efter att efter att ha gått in med dobbarna först mot Virgil van Dijks ben.
I andra halvlek blev Alexander Isak blev inbytt istället för Conor Bradley. Isak behövde bara 10 minuter på planen tills han slog till med matchens första mål. Men i samma situation skadade sig Isak och Liverpool tvingades att byta ut honom på grund av skadan han ådrog sig vid målet.
– Han ser ut att ha rejäla smärtor, sa BBC-reportern Aadam Patel i sändningen.
Hugo Ekitike kunde utöka Liverpools ledning tio minuter efter Isaks ledningmål.
I den 83:e minuten kunde Tottenham väcka liv i hoppet igen när Richarlison reducerade till 1–2. I den 93:e minuten fick Cristian Romero sitt andra gula kort och blev utvisad. Det innebar att Tottenham var 9 spelare på plan.
Matchen slutade 2–1 till Liverpool.
Startelvor:
Tottenham: Vicario – Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence – Bentancur, Gray, Bergvall – Kudus, Xavi Simons, Kolo Muani.
Liverpool: Alisson – Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai – Jones, Wirtz – Ekitike.
