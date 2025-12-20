Alexander Isak målskytt – utbytt skadad i Liverpools seger

Tottenham tog emot Liverpool.

Alexander Isak blev inbytt och gav Liverpool ledningen men blev utbytt skadad.

Liverpool vann med 2–1.

Foto: Bildbyrån

Tottenham tog emot Liverpool under lördagskvällen. Det blev snabbt händelserikt när Tottenhamns Xavi Simons fick rött kort i den 33:e minuten efter att efter att ha gått in med dobbarna först mot Virgil van Dijks ben.

I andra halvlek blev Alexander Isak blev inbytt istället för Conor Bradley. Isak behövde bara 10 minuter på planen tills han slog till med matchens första mål. Men i samma situation skadade sig Isak och Liverpool tvingades att byta ut honom på grund av skadan han ådrog sig vid målet.

– Han ser ut att ha rejäla smärtor, sa BBC-reportern Aadam Patel i sändningen.

Hugo Ekitike kunde utöka Liverpools ledning tio minuter efter Isaks ledningmål.

I den 83:e minuten kunde Tottenham väcka liv i hoppet igen när Richarlison reducerade till 1–2. I den 93:e minuten fick Cristian Romero sitt andra gula kort och blev utvisad. Det innebar att Tottenham var 9 spelare på plan.

Matchen slutade 2–1 till Liverpool.

Startelvor:

Tottenham: Vicario – Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence – Bentancur, Gray, Bergvall – Kudus, Xavi Simons, Kolo Muani.

Liverpool: Alisson – Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai – Jones, Wirtz – Ekitike.