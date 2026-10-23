Beskedet: Elanga nära comeback – ”Jag räknar med honom”

Newcastle-tränaren Matthias Jaissle har gett ett glädjebesked om Anthony Elanga.

Svensken kan vara tillbaka i truppen redan på söndag.

– Han har tränat och jobbat väldigt hårt, säger Jaissle.

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Anthony Elanga har varit skadad sedan matchen mot Leeds den 14 september. Nu är han nära en comeback.

Tidigare i veckan uppgav Daily Mail att svensken kunde vara tillbaka redan i helgen, och nu bekräftar tränaren Matthias Jaissle att det kan bli så.

– Han har tränat och jobbat väldigt hårt. Jag räknar med honom. Förhoppningsvis kan han nu ingå i truppen, säger Jaissle enligt Sky Sports-reportern Keith Downie.

Newcastle gästar Crystal Palace på söndag. Laget ligger på elfte plats i Premier League och kommer senast från en 0-1 förlust mot Aston Villa.

