Beskedet: Emil Krafth blir borta året ut
Emil Krafth är skadad.
Något mer spel under 2025 blir det inte för svensken.
Detta bekräftar Newcastles tränare Eddie Howe.
Emil Krafth hoppade in för Sverige i VM-kvalet mot Slovenien men sedan dess har det inte blivit några minuter på plan för försvararen, detta på grund av skada.
Nu står det även klart att han inte kommer att spela något mer det här året. Detta bekräftar Newcastles huvudtränare, Eddie Howe, på en presskonferens denna tisdag.
Innan årsskiftet ställs Newcastle mot Fulham i ligacupen, samt mot Chelsea, Manchester United och Burnley i Premier League.
