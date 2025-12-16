Beskedet: Emil Krafth blir borta året ut

Emil Krafth är skadad.

Något mer spel under 2025 blir det inte för svensken.

Detta bekräftar Newcastles tränare Eddie Howe.

Foto: Bildbyrån

Emil Krafth hoppade in för Sverige i VM-kvalet mot Slovenien men sedan dess har det inte blivit några minuter på plan för försvararen, detta på grund av skada.

Nu står det även klart att han inte kommer att spela något mer det här året. Detta bekräftar Newcastles huvudtränare, Eddie Howe, på en presskonferens denna tisdag.

🚨 Eddie Howe confirms Dan Burn has suffered rib & lung injury & will be out 4-6 weeks



🇳🇱 No timeframe on Sven Botman return but he’s making ”good progress”



❌ Kieran Trippier & Emil Krafth out until New Year



⌛️ Jamaal Lascelles has just returned from muscle issue #nufc https://t.co/i0hl0WMtTg — Craig Hope (@CraigHope_DM) December 16, 2025

Innan årsskiftet ställs Newcastle mot Fulham i ligacupen, samt mot Chelsea, Manchester United och Burnley i Premier League.