Beskedet: Evans lämnar Manchester United

Jonny Evans har gjort sin sista match för Manchester United.

Nu har han spelat sin sista match för klubben.

Manchester United spelar uppvisningsmatcher i Asien. Det var i fredags som de ställdes mot Hong Kong där de vann med 3–1. Matchen blev dessutom försvararen Jonny Evans sista match för United.

Nordirländaren spelade alla 90 minuter och nu har klubben meddelat att han går skilda vägar med ”Red Devils”. Kontraktet sträcker sig till 30 juni i år och kommer inte att förlängas.

Evans har gjort totalt 241 framträdanden i United-tröja och har där till fyllt sitt prisskåp. Evans har tillsammans med United vunnit tre Premier League-titlar och dessutom en CL-titel 2007/2008.

🚨 Official: Jonny Evans 𝐫𝐞𝐭𝐢𝐫𝐞𝐬 from professional football after leaving United ❤️👋🏻

🏆 x4 Community Shield

🏆 x3 Premier League

🏆 x2 Football League Cup

🏆 x1 Champions League

🏆 x1 FA Cup

🏆 x1 Club World Cup pic.twitter.com/v9nHhh8EpI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2025