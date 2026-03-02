Beskedet: Florian Wirtz blir borta längre

Florian Wirtz är skadad.

Tysken lär missa flera av Liverpools matcher.

Det meddelar tränaren Arne Slot.

Foto: Bildbyrån

Florian Wirtz har missat Liverpools två senaste ligamatcher. Anledningen är att tysken lider av ryggsmärtor.

Nu meddelar Liverpools huvudtränare Arne Slot att Wirtz missar den kommande matchen mot Wolverhampton och att han kan bli borta längre.

– Som jag sa i helgen fanns det en risk att denna matchen kommer för tätt in på och även den matchen som spelas i helgen, säger Slot på en presskonferens.

Liverpool hoppas att mittfältaren är tillbaka redan inom några dagar.

– Vi hoppas ha tillbaka honom nästa vecka, kanske senare, kanske tidigare, men runt där någon gång.

Liverpool ställs mot Wolves på fredag i FA-cupen.