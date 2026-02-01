Beskedet: García säger upp sig – lämnar efter tre månader

Javi García fick uppdraget som huvudtränare i oktober.

Nu lämnar spanjoren Watford efter bara tre månader på posten.

Klubben bekräftar avhoppet i ett uttalande.

Javi García, 55, har valt att säga upp sig som tränare för Watford – bara tre månader efter att han tog över Championshipklubben.

Spanjoren presenterades i oktober som ny huvudtränare, vilket var hans andra sejour i klubben.

Nu är samarbetet över igen.

– Vi står fast vid vår uppfattning att Javi var rätt person att leda klubben i satsningen mot uppflyttning, men Javi kände att han inte längre hade motivationen och inte var rätt person att fortsätta träna denna spännande grupp unga spelare, skriver Watford i ett officiellt uttalande.

Bakgrunden till beslutet ska ha varit den senaste tidens resultat. Under lördagen förlorade Watford med 2–0 mot Swansea. Enligt BBC begärde García därefter ett möte med klubbens ägare Gino Pozzo. Sky Sports uppger att mötet med styrelsen ägde rum under söndagen – då García också valde att lämna sitt uppdrag.

Charlie Daniels, Dan Gosling och Adrian Mariappa tar över tränaransvaret tillfälligt.

– Vi respekterar hans beslut och accepterar hans önskan att lämna Vicarage Road med omedelbar verkan, fortsätter klubben.

Watford ligger för närvarande tia i Championship-tabellen.