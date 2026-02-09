Beskedet: Grealish opererad – missar resten av säsongen

Jack Grealish kommer med ett dystert besked.

Detta då han meddelar att han har opererats, och kommer att missa resten av säsongen.

”Jag kommer stötta grabbarna hela vägen”, skriver han i ett inlägg på Instagram.

Foto: Bildbyrån/Skärmdump Instagram

Inför Premier League-säsongen 2025/26 lånade Manchester City ut Jack Grealish, 30, till Everton.

Sedan dess har han visat sig vara en av lagets bästa spelare och stod för en mycket fin säsong innan olyckan var framme. Detta då han ådrog sig en fotskada som har hållit honom borta från spel i de tre senaste matcherna.

Nu står det klart att det inte blir någon mer fotboll för Everton-spelaren denna säsong, då han har tvingats till operation.

”Ville inte att säsongen skulle sluta så här, jag är helt förkrossad. En operation är gjord och nu ligger allt fokus på att komma tillbaka i form”, skriver Grealish i ett inlägg på Instagram och fortsätter:

”Jag vet med säkerhet att jag kommer tillbaka ännu starkare och bättre än förut. Stödet jag har fått sedan jag kom till den här otroliga klubben har betytt oerhört mycket för mig och jag älskar verkligen att få representera klubben”.

30-åringen avslutar sitt inlägg med följande ord:

”Jag kommer stötta grabbarna hela vägen och göra allt jag kan för att vara tillbaka så snart som möjligt”.

Lyssnar man till uppgifter från The Athletic har Jack Grealish drabbats av en stressfraktur i foten.