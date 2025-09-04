Beskedet: Daniel Levy lämnar Tottenham

Tottenhams ordföranden Daniel Levy lämnar.

Det meddelar klubben under torsdagen.

Foto: Bildbyrån

Efter drygt 25 år i Tottenham Hotspur kliver ordföranden Daniel Levy åt sidan. Han var verksam i klubbens som styrelseordförande där han har ansvarat för den dagliga verksamheten, bland annat i övergångar och spelarförsäljningar.

Tottenham meddelar att Daniel Levy lämnar sin post med omedelbar verkan.

– Jag är otroligt stolt över det arbete jag har gjort tillsammans med ledningsgruppen och alla våra anställda. Vi har byggt upp den här klubben till en global tungviktare som tävlar på högsta nivå. Dessutom har vi byggt en gemenskap. Jag hade turen att få arbeta med några av de bästa människorna inom den här sporten, från laget på Lilywhite House och Hotspur Way till alla spelare och managers genom åren, säger Levy i ett uttalande på klubbens hemsida.

Han avslutar:

– Jag vill tacka alla fans som har stöttat mig genom åren. Det har inte alltid varit en lätt resa, men betydande framsteg har gjorts. Jag kommer att fortsätta att stödja den här klubben passionerat.

Daniel Levy klev in i Tottenhams styrelse december 2000 och blev ny ordförande februari 2001 för att senare ta över den dagliga verksamheten i oktober samma år.