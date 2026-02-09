Beskedet: Merino har genomgått operation

Mikel Merino har varit utanför Arsenals trupp under en tid.

Nu står det klart att spanjoren har tvingats genomgå en operation.

Den kan innebära att han missar resten av säsongen.

Foto: Alamy

I slutet av januari gjorde Mikel Merino sin sista match för Arsenal. Detta då han drabbades av en fotskada och skulle genomgå en operation för den, vilket tränare Mikel Arteta meddelade.

Nu har spanjoren genomgått ingreppet, vilket han själv delade med sig av via en bild på Instagram.

När det kommer till frånvaro har ”The Gunners” tidigare meddelat att Merino väntas stå till sidan under en längre tid samt att han kan komma att börja träna full före säsongens slut.

Den vikarierande anfallaren, vars riktiga position är mittfältare, har gjort fyra mål och tre assist på 21 matcher i Premier League den här säsongen.