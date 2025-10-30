Beskedet om Gudmundsson: ”Inget allvarligt”
Gabriel Gudmundsson ser ut att undvika en längre skadefrånvaro efter smällen mot West Ham.
Enligt tränaren Daniel Farke väntas den svenske landslagsbacken vara redo för spel redan till helgen.
Gabriel Gudmundsson, som fått stort förtroende under säsongsinledningen i Premier League, tvingades kliva av i första halvlek i fredagens möte med West Ham.
Men oron blev kortvarig.
– Det var inget allvarligt. Han kommer att vara tillbaka i full form, säger Daniel Farke enligt The Athletic.
Leeds möter Brighton & Hove Albion på bortaplan på lördag – och där väntas Gudmundsson åter finnas tillgänglig.
Även för Sveriges landslag är beskedet positivt inför den kommande samlingen med matcher mot Schweiz den 15 november och Slovenien den 18 november i VM-kvalet.
