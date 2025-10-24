Oroväckande bilder – Gudmundsson ut skadad

Oro i Sverige inför VM-kvalet.

Gabriel Gudmundsson utgick skadad i Leeds match mot West Ham.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Under fredagen ställdes Leeds mot West Ham på Elland Road.

I den tredje minuten tog Leeds ledningen genom Brenden Aaronson och drygt tolv minuter senare utökade de till 2–0 genom Joe Rodon. En positiv första halvlek för Leeds men som avslutades med svensk oro.

Lagets ytterback och den svenske landslagsspelaren Gabriel Gudmundsson tog sig för nedre ryggen och var märkbart i smärta. Svensken tvingades bytas ut haltandes i oroliga bilder då Gudmundsson är en startspelare i det svenska landslaget som spelar viktiga VM-kvalmatcher i november.

Matchen slutade 2–1 till Leeds.