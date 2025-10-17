Beskedet om Isak: ”Den nivån han ska vara på”

Alexander Isak bedöms nu vara redo för fulla matcher i Liverpool.

Tränaren Arne Slot meddelar att anfallaren, som tidigare matchats försiktigt, nu är redo.

– Hans försäsong är över nu, säger han till Liverpool Echo.

Foto: Bildbyrån



På söndag ställs Liverpool mot Manchester United hemma på Anfield. Inför stormötet säger Slot att Isak är fysiskt redo efter att ha saknat ordentlig träning med Newcastle under sommaren.

– Jag tror att han nu har haft sina fem–sex veckor med försäsong, vilket är normalt, särskilt om man varit borta tre–fyra månader. Konditionsmässigt är han nära den nivå han ska vara på, säger Slot till Liverpool Echo.

– Hans försäsong är kanske över nu.

I Premier League har Isak hittills noterats för ett mål och en assist på sex matcher.

Liverpool ligger på andra plats i tabellen.