Beskedet: Solanke tvingas till operation

Han skulle ha närmat sig en återkomst på planen.

Nu dröjer Dominic Solankes comeback.

Detta då anfallaren har tvingats till en mindre operation.

Foto: Bildbyrån

Den 23 augusti spelade Dominic Solanke sin senaste match för Tottenham Hotspur.

Nu bekräftar Spurs-tränaren Thomas Frank att anfallarens kontrakt dröjer ytterligare.

– ”Dom” har besvär med ankeln som har stört honom ett tag, så nu har vi bestämt oss för att göra en mindre operation, säger han enligt BBC.

Franks uttalande gjordes dagen före Spurs match mot Bodø/Glimt i Champions League på Apsmyra stadion.

– Det är en mindre procedur, så han kommer inte vara redo i morgon och förstås inte mot Leeds på lördag heller. Efter landslagsuppehållet vet vi mer om hur länge han blir borta, men jag väntar mig inte att det blir länge, säger Frank.

Solanke har spelat tre matcher för Tottenham den här säsongen, i vilka det har blivit noll mål.