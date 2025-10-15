Beskedet: Sportchefen tillbaka i Spurs

Tottenham Hotspur bröt kontraktet med Fabio Paratici.

Nu är sportchefen tillbaka i PL-klubben.

– Jag är förtjust över att återvända till en klubb som jag älskar, säger han.

Foto: Alamy

Det var i april 2023 som Tottenham Hotspurs dåvarande fotbollsdirektör Fabio Paratici avgick från posten efter att ha förlorat en överklagan i Italien mot ett 30-månaders avstängning. Straffet kom för hans roll i den påstådda falska bokföringen i Juventus, Paraticis tidigare klubb.

Nu meddelar Premier League-klubben att italienaren är tillbaka i Spurs.

– Jag är förtjust över att återvända till en klubb som jag älskar, säger han i ett uttalande.

– Jag har arbetat med Johan (Lange, teknisk direktör), Vinai (Venkateshamoch, vd) och Thomas (Frank, huvudtränare) som konsult i flera månader och ser nu fram emot att återvända till London och ansluta mig till teamet på heltid. Jag är övertygad om att vi, i samarbete med Johan, kan bygga en speciell framtid för klubben och våra supportrar.

Paratici kommer att vara gemensam sportchef tillsammans med Johan Lange.

Tottenham Hotspur ligger på tredjeplats i Premier League-tabellen efter sju omgångar.