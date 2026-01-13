Beskedet: Spurs-stjärnan har opererats

Tottenham Hotspur kommer med tråkiga nyheter.

Detta då de meddelar att Rodrigo Bentancur har opererats.

”Vi är med dig, Lolo”, skriver Spurs.

Foto: Bildbyrån

Under så gott som hela den nuvarande Premier League-säsongen har Tottenham Hotspur dragit med skador på flera nyckelspelare. Detta då svenske Dejan Kulusevski har missat samtliga matcher, tillsammans med James Maddison och Dominic Solanke.

Nu kommer ännu en spelare att bli borta under en längre tid. Detta då Spurs, via sina officiella kanaler, rapporterar att Rodrigo Bentancur har opererat sig för en skada i höger baksida.

Enligt tidigare uppgifter kommer operationen att innebära en frånvaro på minst tre månader. Lägg där till att sajten TyC Sport skriver att även VM i USA, Mexiko och Kanada kan vara i fara för den uruguayanska mittfältaren.

Under den pågående Premier League-säsongen har Rodrigo Bentancur spelat 28 matcher för sitt Tottenham.

We can confirm that Rodrigo Bentancur has undergone surgery on his right hamstring. The Uruguay international midfielder suffered the injury during our Premier League fixture at Bournemouth last week and will now commence his rehabilitation with our medical staff. We’re all… pic.twitter.com/jGySgOD3Oe — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 13, 2026









